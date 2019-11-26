سلطان بن خليفة يفتتح مكتب مجموعة «ميرابو» المصرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «ميرابو» المصرفية التي تأسست في جنيف عام 1819، بالشراكة مع «إس بي كي» القابضة الخاصة بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. مكتبها الجديد في أبوظبي رسمياً. حضر افتتاح المكتب الجديد وحفل قص الشريط سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وكبار المسؤولين في هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

يوفر المكتب الفرعي الجديد، التي سيحمل اسم «ميرابو» (أبوظبي) المحدودة، خدمات استشارات إدارة الثروات المحلية والدولية، وتطوير الأعمال، ودعم خدمات التعاقب الوظيفي، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستثمارية لعملائه في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، والتي تركز على الشركات العائلية المحلية وشبكاتها وشركائها.

بدأت أعمال «ميرابو» في دولة الإمارات منذ عام 2007، إذ تُشغل الشركة أكثر من 40 موظفاً في «ميرابو (الشرق الأوسط) المحدودة» في مركز دبي المالي العالمي. ومن المخطط أن يقيم الآن ستة موظفين في أبوظبي تحت إدارة رونالد تامر، الرئيس التنفيذي لدى «ميرابو» (أبوظبي) وبدعم من آلان بارون، رئيس سوق إدارة الثروات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ميرابو»، وأوليفييه هونسبيرجر، الرئيس التنفيذي لدى «ميرابو» (الشرق الأوسط) المحدودة.

وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان: «إن الصداقة التي تجمع عائلاتنا تمتد لسنوات طويلة، وتعكس مفهومنا للتعاون ورؤيتنا الاستشرافية للأجيال القادمة، إذ تتمتع «ميرابو» بالخبرة والمعرفة العميقة التي تؤهلها لتوفير أفضل المنتجات والحلول التي تلبي كافة الاحتياجات».

وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي: «إننا نقدم خالص تهانينا إلى مجموعة «ميرابو» ونرحب بهم في عائلة سوق أبوظبي العالمي. وتعتبر مجموعة «ميرابو» إضافة لا تقدر بثمن إلى مجتمعنا المالي والاستثماري الديناميكي ونتطلع إلى توسيع «ميرابو» للحلول والعروض المتاحة لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين ومجتمع الأعمال في الإمارات والشرق الأوسط. وباعتبارها مركزاً مالياً دولياً، فإن سوق أبوظبي العالمي مفتوح لجميع الشركاء والكيانات المتشابهة في التفكير والتي تسعى إلى تحقيق استراتيجيات أعمالها وتوسيع نطاق وجودها إقليمياً وعالمياً».