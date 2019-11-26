ترامب: أرقام قياسية جديدة للأسهم.. استمتعوا !



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة أمس الاثنين، مسجلة نتائج إيجابية، وبداية أسبوع جيدة، وسط توقعات متزايدة بأن الصين والولايات المتحدة ستبرمان الصفقة التجارية الأولى.

وسجل كل من «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» رقمين قياسيين بارتفاعهما 0.6% و0.9% على التوالي. في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «داو جونز» 121نقطة، أو 0.4%، ليكون على بعد 0.5% من الوصول لأعلى رقم في تاريخه.

على صعيد الشركات، ارتفعت أسهم «أمازون» 1.4% و«أبل» 1%. في حين صعد سهم «نيفيدا» 0.9% و«أنتل» 1.5%.

واستغل ترامب وصول «إس آند بي» و«ناسداك» لمستويات قياسية جديدة، ليغرد عبر تويتر «ها نحن نشهد تسجيل أرقام قياسية جديدة للأسهم.. استمتعوا»! في إشارة إلى سياسته الاقتصادية التي كانت محط انتقاد كثيرين.

وجاءت موجة التفاؤل الأخيرة؛ بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الاتفاق مع الصين «يُحتمل أن يكون اقترب جداً». في حين أكد الرئيس الصيني شي جين بينج رغبته في التوصل لاتفاق في اليوم ذاته.

وقالت صحيفة صينية مدعومة من الدولة، إن الصين والولايات المتحدة «اقتربتا جداً» من اتفاق تجاري أولي؛ لتعزيز حالة التفاؤل التي سادت يوم الجمعة؛ بعدما أكد رئيسا البلدين رغبتهما في التوصل إلى اتفاق.

وارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني على التوالي، الاثنين، عقب تقارير عن اقتراب واشنطن وبكين من إبرام اتفاق تجاري، وارتفع سهم إل.في.إم.إتش بعد توقيع اتفاق لشراء سلسلة تيفاني الأمريكية للمجوهرات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المئة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش وقادت شركة التعدين، الشديدة التأثر بالتجارة، المكاسب.

وارتفع سهم إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 1.7 في المئة بعدما أعلنت التوصل لاتفاق نهائي لشراء تيفاني آند كو بمبلغ 16.2 مليار دولار.

وفي طوكيو، سجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسب في أسبوعين، الاثنين، مع تنامي ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لتهدئة الحرب التجارية بينهما.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.78 في المئة إلى 23292.81 نقطة مسجلاً أكبر زيادة منذ 12 نوفمبر/‏تشرين الثاني، وقاد الاتجاه الصعودي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية؛ بفضل استفادتهما من زيادة الطلب الخارجي. وصعد 191 سهماً على المؤشر نيكاي في حين نزل 29.

وكانت أكبر مكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية لشركة جيه.اف.إي هولدينجز لصناعة الصلب، والتي صعد سهمها 4.19 في المئة، وتلتها هيتاشي كونستراكشون ماشينري التي ارتفعت 4.18 في المئة وباسيفيك ميتلز 4.16 في المئة. (وكالات)