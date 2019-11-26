شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «حرة عجمان» و «لينكد إن» للتواصل مع المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” وقعت منطقة عجمان الحرة اتفاقية مع «لينكد إن»؛ بهدف تعزيز مكانة المنطقة الحرة على المنصة العالمية، التي تجمع ملايين المهنيين والمستثمرين من مختلف الدول، ولتعزيز التواصل مع القطاعات التجارية على مستوى العالم. وتأتي تلك الخطوة في سياق الخطط والنشاطات التسويقية، التي تطبقها المنطقة، وتخدم استراتيجيتها التنموية.

وتضم منصة «لينكد إن» أكثر من 660 مليون عضو، و30 مليون شركة على مستوى العالم. وستقدم المنطقة الحرة نفسها باعتبارها وجهة أعمال رائدة بالدولة مع السعي لجذب استثمارات بمختلف الأحجام سواء كانت مشروعات صغيرة ومتوسطة أم شركات كبرى مع التركيز على أبرز المزايا، التي توفرها المنطقة للمستثمرين العالميين.

حضر توقيع الاتفاقية بمكتب «لينكد إن» الإقليمي في دبي، علي مطر رئيس «لينكد إن» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف من منطقة عجمان الحرة.

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