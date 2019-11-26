4200 شركة في «مجمع دبي للاستثمار» 2019 بنمو 7%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يصل إجمالي القيمة الاستثمارية ل«مجمع دبي للاستثمار»، التابع لشركة دبي للاستثمار، نحو 40 مليار درهم، تضم قيمة الأراضي والمباني التي تم إنجازها وغيرها من الأعمال.

وقال عمر المسمار، مدير عام «المجمع» في تصريحات على هامش معرض «الخمسة الكبار» الذي انطلقت فعاليات دورته ال 40 أمس في دبي: وصل إجمالي الشركات الاستثمارية الموجودة بالمجمع خلال 2019 إلى 4200 شركة، مقارنة ب 3900 شركة نهاية 2018، بنمو بنحو 7%.

أضاف المسمار أن «المجمع» يستعد لافتتاح مساحات جديدة للاستخدام من قبل الصناعات الخفيفة والمتوسطة على مساحة بنحو 1.5 مليون قدم مربعة خلال الربع الأول 2020، بفعل زيادة الطلب على هذه المساحات، كما يستعد المجمع لافتتاح محطة الكهرباء السابعة بطاقة 12 ميجا وات.

وحول المحفزات التي يقدمها المجمع للمستثمرين قال المسمار: قمنا بمراجعة الإيجارات، كما مددنا فترات السداد، بحيث تصل أحياناً إلى 6 دفعات.

وأوضح المسمار أن مرافق البنية التحتية شجعت شركات عالمية ومستثمرين للاستقرار بالمجمع، حيث تعد البنية التحتية المتطورة ضمن عوامل الجذب الكبيرة للشركات والتي تفضل العمل والاستئجار بالمجمع للاستفادة من تلك المرافق. وأضاف أن غالبية الاستثمارات بالمجمع تتركز في قطاعي الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فيما تشمل الشركات مجالات صناعية أهمها قطاع الأغذية والمشروبات والمطابع والصيدلة والصناعات البلاستيكية والأقمشة وقطاع البناء ومستلزمات الإنشاءات.

وأشار المسمار، إلى أن المجمع يركز جهوده خلال الفترة الحالية على استقطاب الشركات والمستثمرين من الصين وأوروبا على وجه الخصوص، فيما تستأثر الاستثمارات الإماراتية والهندية والباكستانية بالحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات في المجمع. وقال: إن 97% من الأراضي مؤجرة حالياً، كما نقترب من إنجاز 1000 غرفة لمساكن العمال و600 شقة للموظفين بنهاية 2019، كما تم إنجاز المرحلة الجديدة من مشروع «جرين كوميونيتي» بالكامل، ضمن المجمع.

وأشار المسمارإلى الجاهزية التامة للبنية التحتية في المجمع التي يجري تطويرها بشكل دوري.