«التخييم والمغامرات» ينطلق اليوم في «إكسبو الذيد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الأولى من معرض «التخييم والمغامرات 2019» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويقدم المعرض الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ويقام على أرض المعارض في مركز إكسبو الذيد، أحدث ما توصلت إليه الشركات المتخصصة في مجال التخييم ورحلات السفاري، من تجهيزات المخيمات وإكسسواراتها، ومستلزمات الرحلات البرية والبحرية، ومعدات ولوازم الصيد والرماية.

ويسجل المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية، وتتضمن فعالياته التي تستمر حتى 30 من نوفمبر العديد من الأنشطة الترفيهية التي تحاكي مغامرات رحلات التخييم، بالإضافة إلى عروض حية ومسابقات ومفاجآت موجهة للشباب والعائلات والتي تجمع بين المتعة والترفيه، كما يوفر المعرض للزوار إمكانية اقتناء كل ما هو جديد ومتطور في أجهزة التخييم والرحلات وسط أسعار مغرية وتخفيضات جاذبة.

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن إقامة فعاليات «معرض التخييم والمغامرات» يتزامن مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، ما يتيح الفرصة لرواد هذه النشاطات للتعرف على المنتجات الجديدة واقتناء أحدث معدات التخييم والبر وإكسسواراتها ومستلزمات الرحلات، موضحاً أن إقامة هذا المعرض للمرة الأولى في المنطقة تشكل فرصة ثمينة للعارضين والمشاركين لعرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، وتقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من تجهيزات التخييم ومستلزمات رحلات السفاري ومعدات الصيد البري والبحري للزوار.