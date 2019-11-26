«إيرباص» و«ستراتا».. 10 سنوات من الشراكة في صناعة الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفت «إيرباص» و«ستراتا» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بمرور عشر سنوات من الشراكة المتميزة التي تجمع بين الجانبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تميزت بالعديد من الإنجازات الرئيسية في صناعة قطاع طيران.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى النهوض بالقطاع إلى مستويات عالمية، تعزز من استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة، كما أسهمت الشراكة في توسيع حضور «إيرباص» في منطقة الشرق الأوسط عبر التعاون مع الهيئات المحلية للمساهمة في النمو الاقتصادي لدول المنطقة، في حين تمكنت شركة «ستراتا» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، من أن تتحول إلى مورّد إقليمي رئيسي لقطع طائرات إيرباص في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها البارز في تعزيز سلسلة التوريد العالمية لشركة إيرباص.

وطورت «ستراتا» منذ تأسيسها، بالاعتماد على منشأتها الحديثة في العين، قدرات تخصصية لتصنيع أحدث قطع غيار الطائرات لتلبية الطلب في القطاع، كما نجحت الشركة في لعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي، بما يسهم في تشكيل اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في الدولة، كما توظف الشركة أكثر من 700 موظف متخصص في هذا المجال.

وأصبحت «ستراتا» من خلال التعاون مع إيرباص الذي يعود إلى عام 2009؛ أحد المورِّدين الرئيسيين لخطوط تجميع طائرات شركة إيرباص التجارية المخصصة للرحلات الطويلة، حيث أدى هذا التعاون إلى تطوير منشأة تصنيع في العين على مساحة 350 ألف قدم مربعة في مجمع نبراس العين للطيران.

وبدأت «ستراتا» بعد أشهر من استكمال المنشأة عالمية المستوى بتزويد إيرباص بألواح الجنيحات والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات. وفي عام 2010، شحنت «ستراتا» أول طلبية قطع الغيار إلى إيرباص المخصصة لطائرات A330 وA340.

وطورت «ستراتا» قدراتها التصنيعية في عام 2015، من خلال بناء أطراف أجنحة طائرات إيرباص من الطراز A330 وA340، والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة الطائرات من الطراز 380A.

وفي العام ذاته، عيّنت إيرباص الشركة الإماراتية لتكون المزود الوحيد لجنيحات طائراتها من الطراز A330. وتعميقاً لمستوى التعاون بين الشركتين، أبرمت إيرباص و«ستراتا» اتفاقية متميزة ومهمة في عام 2016 لإنتاج ألواح الذيل الأفقي لطائرات A320، والرفارف الداخلية لأجنحة طائرات A350-900، حيث عملت «ستراتا» منذ عام 2010 على تسليم 2,353 شحنة، و30,073 مكوناً لإيرباص.

وفي هذا الصدد، قال ميكائيل هواري، رئيس إيرباص في إفريقيا والشرق الأوسط: «تعتبر ستراتا مثالاً رائعاً لتميز دولة الإمارات ومدى نجاحها في العديد من المستويات، فضلاً عن كونها أحد المورّدين الإقليميين الرئيسيين لقطع غيار طائرات إيرباص».

من جانبه، قال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: «نفخر بالشراكة العالمية طويلة المدى التي تجمعنا مع إيرباص، والتي تميزت بوتيرة سريعة النمو طوال العقد الماضي».