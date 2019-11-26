«البنوك» و«العقار» ينعشان الأسهم.. والسيولة 434 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

انتعشت الأسهم المحلية في جلسة تداولات، أمس، مع تركز السيولة على «العقار» في سوق دبي، و«البنوك» في سوق أبوظبي، الذي تلقى دعماً إضافياً من «اتصالات»، و«الدار»، وذلك على وقع توجه مؤسساتي وأجنبي نحو الشراء.

وتركزت حصة الأسد من التداولات في سوق دبي، على «إعمار للتطوير»، و«إعمار العقارية» اللذين استحوذا على ثلث سيولة السوقين، ونصف سيولة سوق دبي، بينما استحوذ «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري» على 24% من سيولة السوقين، وأكثر من نصف سيولة سوق أبوظبي، وبذلك تكون الأسهم الأربعة استقطبت أكثر من نصف السيولة الكلية.

وتصدر «إعمار للتطوير» التداولات بدبي، بقيمة 63.2 مليون درهم عبر تداول 17.17 مليون سهم، وارتفع 2.53% مغلقاً عند 3.65 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بنحو 61 مليون درهم، عبر 14.65 مليون سهم، وزاد 1.22% إلى 4.16 درهم.

وفي سوق العاصمة، استقطب «أبوظبي التجاري» نحو 52 مليون درهم، عبر 6.7 مليون سهم، وقفز 2.79% عند 7.74 درهم، فيما استأثر «أبوظبي الأول» ب51 مليون درهم، من خلال تداول 3.36 مليون سهم، وزاد 0.66% إلى 15.28 درهم.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 433.95 مليون درهم، منها 249.35 مليون درهم في دبي، و184.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 150.3 مليون سهم، توزعت بواقع 113.8 مليون سهم في دبي، و36.5 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 65 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك من خلال 6954 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.68% عند مستوى 2705.47 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والنقل والتأمين والسلع.

وارتفع قطاع العقار 1.35% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» إلى جانب ارتفاعات «إعمار مولز» 1.05%، و«أرابتك» 3.23%، و«داماك» 1.97%، و«ديار» 0.28%، و«الاتحاد العقارية» 1%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.93% مستمداً الدعم من ارتفاعات «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 3.44%، و«شعاع كابيتال» 0.91%.

وصعد قطاع النقل أكثر من 2% بفعل صعود «العربية للطيران» 1.42%، و«أرامكس» 2.81%، و«الخليج للملاحة» 1.23%. وبالعكس، انخفض قطاع البنوك هامشياً 0.08% في ظل استقرار «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي».

وأغلق سوق أبوظبي على ارتفاع نسبته 0.99% عند مستوى 5091.27 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

وزاد قطاع البنوك 0.93% مع ارتفاعات «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري فيما زاد«أبوظبي الإسلامي»1.37%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.22% نتيجة ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع العقار 2.6% مستفيداً من مكاسب «الدار» بنسبة 2.69%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.17%.

وارتفع قطاع الطاقة بنحو 1% بفضل مكاسب «دانة غاز» 1.58%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وتصدر «إعمار للتطوير» التداولات في دبي، تلاه «إعمار العقارية»، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات وصلت إلى 43 مليون درهم، واستقر عند 12.1 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر التداولات «أبوظبي التجاري»، تلاه «أبوظبي الأول»، ثم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 30.5 مليون درهم، وأقفل عند 16.64 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين في سوق دبي،«تكافل الإمارات» بارتفاعه 7.48% مغلقاً عند 1.15 درهم، وذلك في مقابل تسجيل «الرمز كوربوريشن» الانخفاض الأكثر بنسبة 9.92% مغلقاً عند 0.717 درهم. وسجل «اكسا للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، وبالحد الأعلى 14.93% مغلقاً عند 0.46 درهم، في المقابل، كان أكبر الخاسرين «الشارقة للأسمنت»، بنزوله 10% عند 0.73 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.7 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.75 مليون درهم محصلة بيع العرب، و10 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و8.97 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، كانت وجهة الشراء من نصيب العرب والخليجيين والأجانب، وبصافي استثمار بلغ 28 مليون درهم محصلة شراء، منها مليونا درهم محصلة شراء العرب، و13 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، الذين تساووا مع المستثمرين الأجانب بمحصلة الشراء أيضاً، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 28 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «شعاع كابيتال»، و«الدار»، و«أرامكس»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار للتطوير»، و«دي إكس بي»، و«أدنوك للتوزيع».

وفيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 21.6 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل قيامها بعمليات تسييل بدبي، وإن كانت بنسب محدودة لم تتجاوز 670 ألف درهم فقط كمحصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 670 ألف درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 21.6 مليون درهم محصلة بيع.