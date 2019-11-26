مركز توزيع جديد لـ «شنايدر إلكتريك» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «شنايدر إلكتريك»، مركز التوزيع الذكي الجديد في دبي الأول من نوعه في المنطقة ليكون أحدث إضافة إلى شبكة الشركة العالمية المتنامية من مرافق العمليات الذكية. وتتميز هذه المراكز بتقنيات مبتكرة يمكن الاستفادة منها في دعم مجموعة من القطاعات لإحراز المزيد من التكامل والرقمنة.

ويعد المركز نموذجاً للرقمنة الصناعية، حيث يدعم تطوير أجندة الصناعة الوطنية 4.0 لدولة الإمارات، ويعمل نحو الوصول إلى مستقبل يعتمد على تسخير قوة تقنية إنترنت الأشياء والتصنيع الذكي. وهو مركز التوزيع الذكي السادس الذي تطلقه شنايدر إلكتريك في عام 2019، بعد افتتاح المراكز الأخرى في أستراليا والصين والبرازيل وفرنسا والهند. وتعتبر مراكز التوزيع الذكية عنصراً أساسياً في عملية التحول الرقمي لسلسلة توريد شنايدر إلكتريك 4.0، حيث تعمل الشركة على الاستفادة من منصة EcoStruxure وهيكلها في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها.ولا تقتصر رقمنة مركز التوزيع الذكي في دبي فقط على تقصير مدة التسليم للعملاء، بل تعمل أيضاً على تحسين عمليات سلسلة التوريد لتوفر التميّز في طريقة التسليم.