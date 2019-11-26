شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تسجل أدنى إغلاق في نحو شهرين ونصف متأثرةً بهبوط الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين في اعقاب صدور بيانات أظهرت انخفاض واردات الصين من الصويا الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول بسبب عوامل لوجستية تتعلق بالشحن والتفريغ.



وأظهرت بيانات الجمارك الصينية انخفاض شحنات البلاد من الصويا الأمريكية إلى 1.15 مليون طن خلال أكتوبر/تشرين الأول من 1.73 مليون طن في سبتمبر/أيلول.

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في المقابل، شحنت الصين 3.8 مليون طن من الصويا من دولة البرازيل في الشهر الماضي بتراجع قدره 4.79 مليون طن في سبتتمبر/أيلول ومن 6.53 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي/ فيما انخفضت واردات بكين من الأرجنتين إلى 959.9 ألف طن.



ومع ذلك، أشارت توقعات حكومية صينية ارتفاع واردات البلاد من الصويا خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 8.5 مليون طن.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 4.5 سنت إلى 8.92 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى منذ الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، وسجلت أعلى سعر في جلسة الإثنين ببورصة "شيكاغو" للسلع عند 9.02 دولار وأقل سعر عند 8.92 دولار.