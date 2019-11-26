شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تغلق عند مستويات تاريخية جديدة مع استعادة "داو جونز" التداول أعلى 28 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها محققة مستويات تاريخية غير مسبوقة في ظل استمرار الحالة الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وجاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الأسبوع الماضي بأنه يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين في وقت قريب جدا.



وأشار أحد مسؤولي البيت الأبيض إلى تكهنات بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع بكين بنهاية العام الجاري.



أما الجانب الصيني، فقد أطلق هو الآخر تصريحات إيجابية في ذات الصدد، لكنهم يرون أن التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري النهائي مع الولايات المتحدة لن يتم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وفي سوق الخام، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% وأغلق عند 58.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 58.1 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.4% أيضا مغلقا عند 63.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 191 نقطة) إلى 28066 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28068 نقطة وأقل مستوى عند 27917 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 8632 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 8633 نقطة وأقل مستوى عند 8559 نقطة.



واررتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3133 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8133 نقطة وأقل مستوى عند 3117 نقطة.