شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم "ماكدونالدز" 26 مليون دولار في كاليفورنيا..والسهم يتراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ماكدونالدز" خلال تعاملات الإثنين، ولم يشهد تحركات قوية ردا على تغريم شركة الوجبات السريعة ملايين الدولارات في كاليفورنيا بسبب قضية تعود إلى عام 2013.



وأمرت هيئة قضائية في كاليفورنيا بتغريم "ماكدونالدز" 26 مليون دولار لتعويض العمالة وخرق القوانين المعمول بها في الولاية ردا على دعاوى تقدم بها عشرات العمال عام 2013.



وفي ذلك العام، ارتأى 36 عاملا بأن "ماكدونالدز" لم تسدد رواتبهم عن ساعات العمل الإضافية، وبعد سنوات من القرارات والاستئنافات والطعون، امتثلت الشركة للقرار النهائي بالتغريم والتعويض.

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وأوضحت الشركة أنها قررت تسوية الدعاوى القضائية من باب مسؤوليتها عن حقوق العمال وفق قوانين كاليفورنيا.



وتعرضت "ماكدونالدز" لهزة قوية في الآونة الأخيرة أقالت على أثرها مديرها التنفيذي السابق "ستيف إيستربروك" بعد تورطه في علاقة مع إحدى الموظفات.



وفي ختام التعاملات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 191.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 194.3 دولار وأقل سعر عند 191.6 دولار.