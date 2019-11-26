شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" ينخفض بعد فقدان ترخيصها في لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم متأثراً بإعلان السلطات البريطانية عن سحب ترخيصها من الشركة الأمريكية في العاصمة لندن الأمر الذي يعرقب أعمالها.



وأعلنت السلطات التنظيمية المرتبطة بأنشطة النقل في "لندن" سحب ترخيص "أوبر" بسبب ما رأته من عدم تنفيذ المعايير المطلوبة لها بناء على مراجعات رحلات التوصيل.



وردت "أوبر" بأنها ستستأنف على هذا القرار، وأنها ستواصل أنشطتها في العاصمة البريطانية إلى حين البت في الاستئناف.

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وتواجه "أوبر" العديد من المشاكل التنظيمية في عدد من الأسواق نتيجة القلق حيال معايير أمان الرحلات لدرجة أنها سمحت بتسجيل الرحلات في المكسيك والبرازيل لتجنب حوادث التحرش والاعتداءات اللفظية والجسيدة ضد النساء.



وعلاوة على ذلك، وجهت السلطات التنظيمية الأمريكية اللوم مؤخرا لـ"أوبر" بأن اختبار أنظمة القيادة الآلية أسفر عامم 2018 عن وفاة إحدى السيدات أثناء مرورها الطريق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "أوبر" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 29.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 29.6 دولار وأقل سعر عند 28.3 دولار.