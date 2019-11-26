شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع في ختام التعاملات متأثرة بالعزوف عن الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بضغط من التداولات الإيجابية للدولار والعزوف من المستثمرين عن المعادن النفيسة مقابل شراء أصول المخاطرة، والتي من بينها الأسهم.



وجاءت الحالة الإيجابية في الأسواق نتيجة التصريحات الإيجابية من الولايات المتحدة والصين بشأن إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية وقرب إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

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ويرى مسؤولون صينيون أنه لن يتم التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري النهائي مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في حين كشف البعض منهم عن قلقه من احتمالية تأجيل التوقيعع على المرحلة الأولى.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 16.88 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 16.97 دولار وأقل سعر عند 16.82 دولار.