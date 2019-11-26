الاقتصاد

الإسترليني يرتفع مع استمرار تقدم المحافظين في استطلاعات الرأي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مع استمرار تقدم حزب المحافظين في استطلاعات الرأي على حزب العمال قبيل انعقاد الانتخابات العامة المبكرة في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.


يأتي ذلك مع تعهد المحافظين بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني وإنهاء ثلاثة أعوام ونصف من عدم اليقين.

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ورغم التراجع قليلاً، إلا أن حزب المحافظين لا يزال يحظى بتأييد 41% من الناخبين في استطلاعات الرأي متقدما على حزب العمال الذي أيده 34%.


كانت بيانات حكومية قد أظهرت في وقت سابق اليوم تحسنا فاق التوقعات في أنشطة تجارة التجزئة بالمملكة المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك مع اقتراب موسم أعياد الكريسماس.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2904، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.2912 وأقل سعر عند 1.2832.

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