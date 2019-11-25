شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم في ظل إقبال المستثمرينن على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة بالإضافة إلى ارتفاع طفيف للدولار ضغط على أسعار السلع، والتي من بينها المعدن النفيس.



وأقبل المستثمرون على أصول المخاطرة كالأسهم في ظل الحالة الإيجابية التي تلت التصريحات من الولايات المتحدة والصين حول الملف التجاري والتقدم المحرز والذي يقرب البلدين من التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.

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أما الصين، فقد تعاونها مع الجانب الأمريكي في تقريب وجهات النظر ومعالجة الملف التجاري وإبرام المرحلة الأولى من الاتفاق لكنها توقعت عدم التفاوض على المرحلة الثانية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 1456 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1462 دولارا وأقل سعر عند 1453.9 دولار.