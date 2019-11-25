شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر للدولار ومراقبة التطورات على الصعيد التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية وسط ممتابعة حذرة في الأسواق للتطورات على صعيد الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وأكد مسؤول أمريكي على تكهناته بالتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بنهاية العام الجاري، ويأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" نهاية الأسبوع الماضي بأن إبرام ثمة هذا الاتفاق الجزئي سيتم في وقت قريب جدا.

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ومن جانبها، أعربت الصين برئاسة "شي جين بينج" عن تعاونها مع واشنطن في التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي، لكنها ترى أن التفاوض على المرحلة الثانية لن يتم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



ومن المنتظر الأربعاء صدور القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويلي ذلك يوم الخميس عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد "الشكر".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.