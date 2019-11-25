شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط..و"برنت" لا يزال أعلى 63 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على نحو متباين في انتظار المزيد من البيانات التي من شأنها تحريك السوق.



وكانت مصادر قد أكدت لـ"رويترز" على أن "أوبك" والمنتجين المستقلين يتجون جميعا للإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج بحجمه الحالي خلال العام القادم وسط توقعات برفض روسي للمزيد من الخفض.



وتلقت أسعار النفط دعما من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي والتوقيع على المرحلة الأولى منه مع الصين، كما أفادت بكين بأنها لا تتوقع التفاوض على المرحلة الثانية قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

Advertisements



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنحو 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 57.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.08 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.



واستقر "برنت" عند 63.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.