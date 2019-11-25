شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض قليلاً رغم عودة التفاؤل للأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم على الرغم من عودة التفاؤل إلى الأسواق العالمية عقب تصريحات إيجابية تتعلق بالملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد ذكر نهاية الأسبوع الماضي بأنه يتوقع وفي وقت قريب جدا التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع بكين.

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وتبع ذلك تصريح لنظيره الصيني "شي جين بينج" بأن بلاده تتعاون بشكل كامل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى الاتفاق التجاري المرحلي، وأشار في الوقت ذاته إلى استعداد بكين للانتقام والرد على أي تهديدات في هذا الصدد.



وكشفت مصادر صينية لـ"رويترز" اليوم عن أن بكين لا تتوقع البدء في التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري النهائي مع واشنطن قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6772، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.68 وأقل سعر عند 0.6767.