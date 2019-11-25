شكرا لقرائتكم خبر عن العمل توضح حقيقية إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

-الأنظمة لا تجبر المرأة على الإقامة في دور الضيافة أوضحت وزارة العمل أن ما يتم تداوله حول إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة، غير صحيح. وأكدت أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة و لاتجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

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