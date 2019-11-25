800 ألف مكتتب في أرامكو يشترون 224 مليون سهم خلال يومين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد المكتتبين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، حتى الخامسة مساء أمس، إلى 2.6 مليون فرد، مقارنة مع 1.8 مليون مكتتب بنهاية الخميس الماضي، بزيادة 800 ألف فرد خلال يومين.

وضخ المكتتبون خلال 7 أيام من بدء الاكتتاب نحو 21.77 مليار ريال عبر شراء ما يزيد على 680 مليون سهم.

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ووفقا لإحصائية أمس والصادرة من مدير الاكتتاب شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار «سامبا كابيتال» تقلصت الأسهم المتاحة للأفراد إلى نحو 320 مليون سهم كحد أقصى، بعد أن كانت تصل إلى 544 مليون سهم بنهاية يوم الخميس الماضي، وهو ما يعني أن الأفراد اشتروا 224 مليون سهم خلال يومين فقط (الأحد الاثنين).

وأوضحت نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال رانيا نشار أن عملية الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة شهدت معدلات مشاركة إيجابية وفاعلة، دعمتها ثقة المواطنين والمستثمرين الأفراد بالقيمة الاستثمارية للشركة.

وأشارت «سامبا كابيتال» إلى أن أغلب المكتتبين الأفراد استخدموا المصرفية الالكترونية وذلك بنسبة 38.26% يليها الاكتتاب عبر الفروع بنسبة 35.14% ثم الصراف الآلي بنحو 24.76%، وأدناها عبر الهاتف المصرفي بنسبة 1.85%.

يذكر أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو الخميس المقبل (28 نوفمبر 2019).