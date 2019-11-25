الحبوب تتسلم 202 ألف طن قمح محلي بقيمة 239.9 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلمت المؤسسة العامة للحبوب مع انتهاء موسم استلام القمح المحلي لعام 1440 ـ 1441، ما يزيد على 202 ألف طن من القمح المحلي، وذلك من 930 مزارعا في 8 من فروعها بمناطق المملكة.

ووفق إحصائية المؤسسة بلغ إجمالي قيمة القمح المورد 239.9 مليون ريال، وتم صرف نحو 154.8 مليون ريال مقابل 130.4 ألف طن لـ561 مزارعا على 6 دفعات، فيما يجري استكمال صرف باقي المبالغ المستحقة وفقا لإجراءات قفل الحساب التي يقوم بها المزارعون الكترونيا بعد استكمالهم المستندات النظامية للصرف.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أمس، أن مناطق الجوف، القصيم، تبوك، حائل، كانت الأعلى توريدا للقمح المحلي هذا الموسم، إذ تصدرت الجوف المناطق بإجمالي كمية 62.5 ألف طن شكلت 31% من القمح المستلم، تلتها القصيم بـ 59.2 ألف طن بنسبة 29%، ثم تبوك بكمية 30.7 ألف طن بنسبة 15%، وحائل بكمية 26.8 ألف طن بنسبة 13%.

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وكانت المؤسسة بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 /‏ 1441) اعتبارا من 8 أبريل 2019، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

واستجابة لطلبات المزارعين قامت المؤسسة بتمديد فترة استلام القمح المحلي لمدة أسبوعين إضافيين إلى منتصف نوفمبر الحالي بدلا من نهاية أكتوبر، ليتمكن المزارعون من استكمال تسليم ما لديهم من المحصول وفقا للكميات المخصصة لهم.

موسم القمح المحلي 1440 ـ 1441

توريد 202,150 طن

عبر 930 مزارعا

إجمالي القيمة 239,965,833 ريالا

صرف 154,846,006 ريالات

لعدد 561 مزارعا

المناطق الأعلى توريدا للقمح المحلي