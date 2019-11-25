«المركزي» الصيني يحذر من مخاطر اقتصادية مرتفعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاثنين، من مخاطر اقتصادية ومالية مرتفعة تواجهها بلاده.

وقال البنك في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، إن بكين تحتاج إلى مواجهة المخاطر المالية القائمة، ويجب أن تتصدى للمخاطر من تقلبات السوق «غير المعتادة» التي تنجم عن صدمات خارجية، وذلك في ظل إعطاء بكين الاستقرار المالي أولوية وسط تنامي التحديات.

وأضاف أن الأسواق المالية شديدة الحساسية حيال أوضاع التجارة العالمية وزيادة الضبابية، فيما يتعلق بالسيولة العالمية، مضيفاً أنه سيزيد الإشراف الآني على أسواق الأسهم والسندات والنقد الأجنبي لتفادي انتشار المخاطر بين القطاعات.

وتابع المركزي أن التخلف عن سداد استحقاقات السندات ربما يستمر، لذا يجب على السلطات أن تمنع المخاطر الناجمة عن مثل تلك التخلفات من إثارة مخاطر نظامية، مع زيادة العقوبات على الانتهاكات التنظيمية في سوق الأوراق المالية.

وأظهر التقرير السنوي أن نسبة استدانة الأسر قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفعت إلى 60.4% بنهاية 2018، لتصل إلى متوسط المستوى الدولي وتشكل تشكل مخاطر ديون في بعض المناطق ولدى الأسر ذات الدخل المحدود.

وأكد المركزي أنه سيواصل انتهاج سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة، مع تطبيق تخفيضات ضريبية أكبر وزيادة حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة في تمويل مشروعات البنية التحتية بهامش ربح كبير.

ويأتي هذا فيما، أظهرت مذكرة شروط أن حكومة الصين فوضت 13 بنكاً استثمارياً لقيادة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأمريكي، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين.

وقال مصرفي على دراية مباشرة بالعملية إنه من المرجح أن تسعى الصين لجمع أكثر من ثلاثة مليارات دولار بما يتماشى مع حجم صفقة العام الماضي.