تطوير شبكة مواصلات تربط منتجعات مشروع البحر الأحمر بطول 77 كلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، شركة سعودية، عقد تصميم وتطوير شبكة طرق ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر، حيث من المقرر إنجاز شبكة الطرق بنهاية الربع الثالث من 2020.

وينص العقد على تصميم وتنفيذ شبكة مواصلات متكاملة بطول 77 كلم، تشتمل على تطوير طريق سريع بطول 10 كلم، بالإضافة إلى طريق يربط الوجهة بالمطار بطول 13 كلم، وطريق يصل إلى الجسر الذي يربط البر بالجزيرة الرئيسية، فضلا عن مجموعة طرق مترابطة مع بعضها البعض داخل الوجهة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو «تعد هذه الشراكة خطوة أخرى تؤكد التزامنا في شركة البحر الأحمر للتطوير بدعم الشركات الوطنية في المنطقة، وتعزز من مساهمتنا في تحفيز نمو قطاع المقاولات السعودي، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في هذا المجال».

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من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، فهد المسفر، الشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير.

وقال «نؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية تلبي أعلى المعايير العالمية التي يتطلبها تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة كمشروع البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى حرصنا على المساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على الأصعدة كافة».

وستخضع كل أعمال تطوير شبكة الطرق، والتي من المقرر اكتمالها بنهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى مراقبة وإشراف الفريق البيئي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان الالتزام التام بمعايير الاستدامة المتبعة في وجهة المشروع، وستتم في مناطق صنفت كمناطق خاضعة للتطوير خلال عمليات التخطيط المكاني البحري التي أجريت عند وضع التصور الأولي للمخطط العام للمشروع.

ومن المخطط أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقا توفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر، ومنتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى مرافق ترفيه، ومطار دولي، وبنية تحتية لمرافق وخدمات لوجستية. ولا تزال الأعمال جارية لتطوير مساكن القوى العاملة، ومدينة الموظفين.

تنفيذ شبكة مواصلات متكاملة بطول 77 كلم تشمل: