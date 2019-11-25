شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولى للاستثمار" تبيع شركتين تابعتين بقيمة 1.9 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الأولى للاستثمار عن توقيعها عقداً لبيع شركتين تابعتين مملوكتين لكل من الأولى للاستثمار والأولى لموارد الطاقة (تابعة تحت التصفية)، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليون دينار.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حيث أن عملية إتمام البيع معتمدة على إنجاز الدراسة النافية للجهالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً بنسبة 36% بأرباح الربع الثالث من العام الجاري، إلى 80.1 ألف دينار، مقابل 124.5 ألف دينار خلال الربع المُقابل من 2018.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حققت الشركة خسائر بلغت 1.6 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت 778.9 ألف دينار خلال الفترة المُقابلة من 2018.