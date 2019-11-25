شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي يتحول للخسارة بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للبنك الأهلي الكويتي، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحوله للخسارة بالربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي خسارة - خاص بالمساهمين- بلغ 7.1 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بلغت 7.9 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من 2018.
وبحسب بيان البنك، يعود جزء من التحول للخسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.
هذا وتراجع الإيرادات التشغيلية إلى 42.7 مليون دينار كويتي مُقابل إيرادات بلغت 43 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 15.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 27.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 43%.
وبحسب بيان البنك، بلغ إجمالي الموجودات 4.8 مليار دينار كويتي في نهاية شهر سبتمبر من العام 2019، مقابل 4.6 مليار دينار كويتي بنهاية السنة الفترة المُقابلة من العام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 4.3%.
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