شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أنعام القابضة" تبلغ 92.3% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3% من رأس المال، وذلك بعد احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن مجلس الادارة سيقوم باتخاذ اجراءات عاجلة حيال هذه الخسائر ستعلن لاحقا.

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هذا وستقوم المجموعة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.