شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري مدعومة بتصريحات الرئيسين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج" في كل من الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بأن بلاده تحرز المزيد من التقدم في المفاوضات مع الصين متوقعا إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي قريبا بين البلدين.

Advertisements



وعلق الرئيس الصيني "شي" على وجود تقدم وتعاون مع واشنطن في هذا الصدد أيضا، لكنه أكد على أن بكين سوف ترد على أي تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية.



وأفاد مسؤولون صينيون لـ"رويترز" بأن بكين لا تتوقع التفاوق مع الولايات المتحدة على الممرحلة الثانية من الاتفاق التجاري النهائي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وعلى صعييد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 132 نقطة) إلى 28008 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 8605 نقاط، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 8127 نقطة.