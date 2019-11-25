شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض رغم تصريحات إيجابية بشان التقدم في المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الإثنين على الرغم من صدور تعليقات إيجابية أطلقها مسؤولون في الولايات المتحدة والصين بشان التقدم المحرز في المفاوضات التجارية بين البلدين.



وانخفضت أسعار النحاس بنحو 20% من أعلى مستوى سجله في العام الماضي نتيجة احتدام النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم خلال ذلك الوقت.

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ويرى محللون أن العرض والطلب على النحاس لا يزالا ضعيفين بالتزامن مع زيادة الإنتاج الصيني من المعدن الصناعي.



ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه يتوقع إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين في وقت قريب جدا، كما ذكر نظيره الصيني "شي جين بينج" بأن التعاون يجري على قدم وساق بين البلدين للتوصل إلى تفاهم مشترك.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 265.05 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 268.1 دولار وأقل سعر عند 264.9 دولار.