شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يصدر قراراً لتوطين مهنة طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

- توطين تدريجي على مرحلتين تبدأ أول شعبان المقبل

- المرحلة الأولى تستهدف توطين 25% والثانية 30 %

- تطبيق القرار على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها 3 أطباء أسنان فأكثر

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أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، وبالشراكة مع وزارة الصحة قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان وذلك على مرحلتين الأولى تستهدف توطين 25% وذلك اعتبارًا من تاريخ 01/08/1441هـ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % اعتباراً من تاريخ 01/08/1442 هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، مؤكداً بأن هذا القرار الوزاري يأتي إنفاذاً لمبادرة "توطين المهن" إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في تاريخ 20/01/1440هـــ وبالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.

وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وكذلك سيطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة هذا القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، علماً بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.