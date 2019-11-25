شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك : توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر بأوبك إن من المقرر أن تعقد المنظمة وحلفاؤها سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن سياستهم لإنتاج النفط في فيينا في الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر، وهو جدول زمني أكثر اختصارا مقارنة مع ما كان مخطط في السابق.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020 لدعم السوق. ومن المتوقع أن يمددوا الاتفاق في اجتماع ديسمبر.

وقال مصدر في أوبك اليوم الاثنين إن مجموعة تضم مسؤولين يطلق عليها اسم اللجنة الفنية المشتركة ستجتمع في الرابع من ديسمبر كانون الأول، بتأخير لمدة يوم عما كان مقررا في البداية.

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وأضاف المصدر أنه بعد ذلك، ستجتمع لجنة تضم وزراء من أوبك والمنتجين المستقلين يطلق عليها اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الخامس من ديسمبر كانون الأول، أيضا بتأخير لمدة يوم عن المخطط في البداية.

وسيعقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عادة ما تقدم توصية بشأن الإنتاج إلى أوبك+ بالكامل، في الخامس من ديسمبر كانون الأول مؤتمر أوبك الكامل حيث ستقرر أوبك سياستها للإنتاج.

وبعد ذلك بيوم في السادس من ديسمبر ، سيعقد الوزراء من أوبك وخارجها اجتماعهم لاتخاذ قرار بشأن سياسة أوبك+.