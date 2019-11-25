شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وتظل الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود ، بعد تجدد آمال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض خام برنت إلى مستوي 63.20$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.52$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.78$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 64.24$ للبرميل.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تحركات تحالف أوبك بلس لدعم السوق ، وأنباء إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

قال مستشار الأمريكي القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بنهاية العام.

وعبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى اليوم السابق عن الرغبة فى توقيع صفقة المرحلة الأولى ونزع فتيل الحرب التجارية مع الصين الممتدة منذ 16 شهرا تقريبا.

وأكد أيضا الزعيم الصيني "شي جين بينغ" على تلك الرغبة ،وقال إنه لن يخشي الرد على الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.