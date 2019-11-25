شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بجانب انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية عقب بيانات اقتصادية قوية عن قطاع الصناعات التحويلية.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 98.33 نقطة الأعلى منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.25 نقطة، و سجل أدنى مستوى عند 98.17 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تجدد تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المرتفع.

قالت صحيفة صينية مدعومة من الدولة يوم الاثنين ،إن الصين والولايات المتحدة تقتربا بشدة من إتمام اتفاق تجاري أولى ،لتعزز حالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق يوم الجمعة بعدما أكد رئيسا البلدين رغبتهما فى التوصل إلى اتفاق.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي"روبرت أوبراين" يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولى مع الصين بنهاية العام ،وحذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث فى هونغ كونغ ،وأشار إلى إنه سيكون مؤشرا جيدا إذا تمت الانتخابات هناك دون عنف.

انحسرت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذه العام، عقب بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وتزايد آمال إنهاء الحرب التجارية الشراسة مع الصين،والتي أثرت بالسلب على مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.