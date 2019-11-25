شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الرابع على التوالي تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى ضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% إلى مستوي 16.85$ الأدنى منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 16.97$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 16.98$.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.32 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يأتي هذا الصعود عقب صدور تفاصيل الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي وبيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،والتي قلصت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

قالت صحيفة صينية مدعومة من الحزب الشيوعي الحاكم ،إن الصين والولايات المتحدة تقتربا بشدة من إتمام اتفاق تجاري أولى ،لتعزز حالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق يوم الجمعة بعدما أكد رئيسا البلدين رغبتهما فى التوصل إلى اتفاق.