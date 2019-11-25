شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، لتقترب مرة أخرى من ملامسة أعلى مستوى فى أربع سنوات ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين فى معظم الأسواق العالمية ، بفضل تزايد آمال إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد تعليقات إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.5% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015 فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ذروة مستوياته خلال أربع سنوات ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.4% ،مع توالي الأخبار الإيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

قالت صحيفة صينية مدعومة من الدولة ،إن الصين والولايات المتحدة تقتربا بشدة من إتمام اتفاق تجاري أولى ،لتعزز حالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق يوم الجمعة بعدما أكد رئيسا البلدين رغبتهما فى التوصل إلى اتفاق.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي"روبرت أوبراين" يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولى مع الصين بنهاية العام ،وحذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث فى هونغ كونغ ،وأشار إلى إنه سيكون مؤشرا جيدا إذا تمت الانتخابات هناك دون عنف.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.2% ، فى أول مكسب خلال أربع جلسات ، بعد أخبار إيجابية عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 0.4% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.4 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.