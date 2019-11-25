شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,456.31$ للأونصة الأدنى منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,460.54$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,462.10$.

فقدت أسعار المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل صعود الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.31 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار الأمريكي بعد تفاصل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ،و التي قلصت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

ويضغط على أسعار الذهب أيضا ضعف الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ، مع استمرار التعليقات الإيجابية من واشنطن وبكين ، عن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي عززت من آمال قرب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الرابع على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 891.79 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.