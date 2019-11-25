شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن يظل التراجع محدودا حتى الآن ، فى ظل تجدد آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وانخفاض أنشطة الحفر الأمريكية لأدنى مستوى فى عامين ونصف.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.69$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.88$، وسجل أعلى مستوي عند 58.05$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.52$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.78$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.75% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 58.71$ للبرميل.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.2% ،بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 64.24$ للبرميل الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تحركات تحالف أوبك بلس لدعم السوق ، وأنباء إيجابية عن المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

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قال مستشار الأمريكي القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" يوم السبت إنه مازال من الممكن التوصل إلى صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بنهاية العام.

وعبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى اليوم السابق عن الرغبة فى توقيع صفقة المرحلة الأولى ونزع فتيل الحرب التجارية مع الصين الممتدة منذ 16 شهرا تقريبا.

وأكد أيضا الزعيم الصيني "شي جين بينغ" على تلك الرغبة ،وقال إنه لن يخشي الرد على الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض منصات الحفر و التنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 3 منصات ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 671 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 آذار/مارس 2017.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.8 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.