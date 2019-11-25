شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول مستوى 62.50 ويظهر ميلاً هابطاً ليتحرك دونه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر بإغلاق يومي دون هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القريب، بينما يحتاج السعر للتداول فوق 62.50 لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مناطق 65.40 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد