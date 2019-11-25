شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب قرب مستوى 57.40 ولا يزال فوقه، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 60.90 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 57.40 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد