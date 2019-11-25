شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة الضغط سلباً على دعم القناة اللحظية الصاعدة في محاولة لكسره، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الفشل بالارتقاء فوق 16.96 والاستقرار دون 16.85 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واستهداف مستوى 16.33 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.80 والمقاومة 17.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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