شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار ضيق منذ الصباح، محافظاً على ثباته دون مقاومة القناة الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 1489.00، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط