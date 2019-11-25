شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بعد اختبار مستوى 1.2840، تعززه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3045، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2840.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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