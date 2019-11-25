شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد اختبار حاجز 1.1030 هذا الصباح، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 1.1065.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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