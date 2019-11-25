شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" تستثمر 45 مليون دولار في شركة "نيفروبلس" الهندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن استثمارها 3.016 مليار روبية هندية (نحو 45 مليون دولار) في رأس مال شركة نيفروبلس هيلث سيرفيسز برايفيت ليمتد الهندية.

وقالت إنفستكورب، في بيان لبورصة البحرية، اليوم الإثنين، إن "نيفروبلس" سوف تستخدم رأس المال الذي تم جمعه من هذه الجولة التمويلية للتوسع في الهند ونقل أعمالها لبلدان أخرى، بدءً بجنوب شرق آسيا، كما تطمح الشركة إلى بناء شبكة إقليمية في قارة آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى نيفروبلس، استثمر "صندوق إنفستكورب للشركات الخاصة 2" حتى اليوم في ست شركات هندية هي "إنكريد" و"إيه إس جي" و"زولو" و"سيتي كارت" و"إنترغرو براندز" وشركة التجارة الإلكترونية Bewakoof.com.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس شركة نيفروبلس عام 2010 لتوفير خدمات غسيل الكلى في الهند وتضم شبكتها 196 مركزً في أكثر من 115 مدينة في الهند.

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وكانت إنفستكورب قد أعلنت، خلال نوفمبر الجاري، عن استحواذها على محفظة عقارات أميركية صناعية مكونة من 126 عقاراً بمساحة إجمالية تبلغ 10.2 مليون قدم مربعة موزعة على خمس مدن كبرى.

وقالت المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، في بيان سابق، إن عملية الاستحواذ تمت من خلال صفقتين منفصلتين بقيمة إجمالية بلغت حوالي 800 مليون دولار.

وسبق أن أعلنت إنفستكورب المالية، خلال نوفمبر الجاري، عن التعاون مع شركة "تشاينا ريسورسز" الصينية و"فانغ ستراتيجك إنفستمنتس هولدينغ ليميتد"، لإطلاق أول منصة مخصصة حصرًا للاستثمار في علامات الأغذية في آسيا وتحديدًا الصين، سنغافورة ومنطقة جنوب شرق آسيا الكبرى.

وكشفت المؤسسة، خلال نوفمبر الجاري أيضاً، عن تعزيز التعاون مع تشاينا إيفربرايت ليمتد (إيفربرايت)، إحدى شركات الاستثمارات البديلة الرائدة في الصين، بقطاع التكنولوجيا الصيني.