شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

دفعت أنباء إيجابية بشأن جبهة التجارة الصينية الأمريكية السوق اليوم الاثنين، الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أسبوع وأدى لزيادات بين 0.2 بالمئة و0.3 بالمئة في العملات التي تركز على التجارة، بدءا من الكرونة النرويجية وحتى الدولار النيوزيلندي.

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