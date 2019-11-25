شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجي القابضة" تشتري حصة "الخليج القابضة" البالغة 19 مليون سهم في "كابلات" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية "كابلات"، اليوم الإثنين، عن موافقة شركة الخليج الوطنية القابضة على العرض المقدم من شركة إيجي القابضة لشراء كامل حصتها في "كابلات".
أفادت كابلات، في بيان لبورصة "الكويت"، بأن الحصة المُزمع شراؤها من قبل إيجي القابضة تبلغ 19.069 مليون سهم، بما نسبته 9.08% من رأس المال المُصدر والمدفوع في كابلات.
وبحسب البيان، يبلغ سعر الشراء 550 فلساً للسهم، علماً بأن تنفيذ عملية البيع ستتم وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحصة المذكورة مُفصح عنها ضمن الملكية المجمعة لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات.
يُذكر أن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وافقت، خلال نوفمبر الجاري، على العرض المُقدم من شركة الخير العالمية لشراء جزء من حصتها في أسهم كابلات، بعدد 58.028 مليون سهم، وبنسبة تمثل 27.64% من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة كابلات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.
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