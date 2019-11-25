شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة للتأمين" تتلقى خطاباً من "ساما" يُفيد بانخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن تلقيها خطاباً من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، متضمن انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب حسب متطلبات المادتين (66 و67) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وبحسب بيان للشركة، منشور على موقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، يتوجب على الشركة الالتزام بمتطلبات المادة (68) من ذات اللائحة.

وعليه يتوجب على الشركة تسييل بعض أصول الشركة وجعلها أصولاً مقبولة في حساب هامش الملاءة المالية لتصبح الشركة ملتزمة بمتطلبات هامش الملاءة.

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كذلك يتوجب على الشركة رفع نسبة الوديعة النظامية إلى 15% من رأس مال الشركة وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك خلال شهر من تاريخه. بالإضافة إلى تفعيل دور التحصيل لتحسين هامش الملاءة المالية للشركة وتزويد المؤسسة بتقرير شهري حيالها. وتزويد المؤسسة بخطة تصحيحية لتحسين هامش الملاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 14.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 5.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي خسارة بلغ 64.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.