شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلى عن مستويات 7,000$ معمقا خسائره لأدنى مستوى فى 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بعد التخلي عن مستويات 7,000$ ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ستة أشهر ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، فى ظل تجدد مخاوف تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملات المشفرة فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 385$ بما يعادل نسبة 5.6% إلى 6,515$ الأدنى منذ 17 أيار/مايو الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 6,900$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 6,945$.

فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس نسبة 5.6% ، لتستأنف خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق للمرة الأولى خلال ستة أيام ،فى ظل الأجواء السلبية وعمليات البيع التي تسيطر على السوق.

على صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار البتكوين حوالي 19% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل عمليات البيع المفتوحة.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين أكثر من 13 مليار$ إلى إجمالي 181 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ 6 أيار/مايو الماضي ،مع استمرار هبوط معظم العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

Advertisements

تخلت القيمة الإجمالية للسوق الرقمية سريعا عن حاجز 200 مليار$ للمرة الأولى خلال الستة أشهر الأخيرة ، فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة فى السوق ، وتوالي هبوط أسعار البتكوين "أكبر عملة مشفرة فى العالم".

تأتي عمليات البيع المفتوحة ، فى ظل تجدد مخاوف تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملات المشفرة فى الصين ، عقب شائعات عن قيام الشرطة الصينية بمداهمات على مكاتب Binance و Bithumb فى مدينة شنغهاي.

وأكدت تلك الشركات أن تلك الشائعات غير صحيحة ،وقالت "بينانس" إنها لا تملك أي مكاتب ثابتة فى شنغهاي أو الصين ،لذلك ليس من المنطقي أن الشرطة داهمت أي مكاتب وأغلقتها.

وقال المتحدث باسم "بينانس" إنه كان هناك ارتفاع كبير بالفترة الأخيرة فى عدد المقالات والأنشطة السلبية ضد Binance فى الصين ،لن نتعمق فى أسباب ذلك ،ونفضل الاستمرار فى بناء الحلول.

وعلى الرغم النفي القوي من Binance و Bithumb ،تراقب الصين عن كثب التبادلات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني فى مدينة شنغهاي ،وبحسب ما ورد حددت السلطات 39 منصة تعمل خارج الحظر التجاري فى البلاد ،ومع ذلك فمن غير الواضح ما هي العواقب التي ستواجهها هذه الشركات.