شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى خلال 5 أيام بفضل تعهد "بوريس جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، على وشك تحقيق أول مكسب خلال خمسة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، وبفضل تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" تمرير اتفاق "بريكست" داخل البرلمان قبل أعياد رأس السنة الميلادية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2875$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2856$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2840$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.2822$، بعد بيانات ضعيفة فى المملكة المتحدة ، أظهرت تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد الجنيه أكثر من 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل قوة الدولار الأمريكي ،وبيانات اقتصادية عززت احتمالات خفض الفائدة البريطانية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنحو 0.1% ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" زعيم حزب المحافظين المتصدر لاستطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة فى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل ، بتمرير صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" داخل البرلمان قبل أعياد رأس السنة الميلادية.