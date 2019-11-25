شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرا البحرين يقفلان على تباين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:07 صباحًا, 25 نوفمبر 2019 م المناطق _ المنامة أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,505.55 بانخفاض قدره 0.10 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.49 بارتفاع قدره 12.94 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 386 ألف و 406 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 645 ألف و 429 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرا البحرين يقفلان على تباين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.