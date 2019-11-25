شكرا لقرائتكم خبر عن "التقاعد": إيداع 6.8 مليارات ريال لمعاشات نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم، معاشات شهر نوفمبر 2019م في حسابات المتقاعدين والمستفيدين. وبينت "التقاعد" أن جملة المعاشات التقاعدية مضافاً لها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م بلغت أكثر من 6.8 مليارات ريال صرفت لحوالي 973 ألف متقاعد ومستفيد.

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